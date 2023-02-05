Алексей Резников рассказал о рынке БпЛА в Украине

Алексей Резников рассказал об одном из ключевых направлений работы Минобороны
Алексей Резников встретился с более чем 100 украинскими разработчиками и производителями БпЛА. Глава ведомства подчеркнул, что за последние восемь месяцев к эксплуатации допущено больше беспилотников, чем за последние пять лет.
Об этом информирует пресс-служба министерства обороны Украины.
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Глава оборонного ведомства отметил важность поддержки украинского рынка БпЛА, в частности, дронов широкого спектра применения — воздух-земля-вода.
"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/у, эвакуации раненых и т.д. В настоящее время потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БпЛА различных модификаций", — рассказал министр.
По словам Алексея Резникова, за последние восемь месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БпЛА, чем за последние пять лет.
"Повторю, независимость ВПК — это один из факторов обороноспособности страны. И сейчас одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка БпЛА", — заявил Резников.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что в Донецкой области пограничники сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь артиллерии захватчиков по нашим силам. Кроме того, он осуществлял воздушную разведку.
Также за прошедшие сутки, 4 января, ВСУ снова отправили домой в цинковых гробах 700 оккупантов. Всего с начала войны украинские защитники ликвидировали более 131 тысячи российских захватчиков.