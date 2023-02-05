Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Здійснював повітряну розвідку: на Донеччині прикордонники "приземлили" ворожий дрон arrow

Здійснював повітряну розвідку: на Донеччині прикордонники "приземлили" ворожий дрон

5 лютого 2023 10:05
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Корегував вогонь загарбників — на Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник
Ворожий дрон
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

На Донеччині прикордонники збили ворожий БпЛА, який корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах. Окрім цього, він здійснював повітряну розвідку. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Читайте також:

Деталі 

На Донеччині прикордонники підбили БпЛА окупантів-артилеристів. Квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по наших силах. Захисники "приземлили" дрон зі стрілецької та групової зброї.

"З втратою аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось", — розповіли прикордонники. 

дрон

Нагадаємо, упродовж доби 3 лютого українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів і знищила чотири БпЛА росіян типу "Орлан-10". Також українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".

 Окрім того, минулої доби, 4 січня, ЗСУ знову відправили додому в цинкових трунах 700 окупантів. Загалом з початку війни українські захисники ліквідували 131 290 росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

11:28 ДТЕК запровадив часткове відключення електроенергії у Києві та області

11:14 Подолання наслідків негоди: на Київщині чистять дороги від снігу

Новина з фото

11:09 Донеччина під обстрілами окупантів: є поранені та значні руйнування

10:56 Росіяни розповсюджують фейк, нібито вони увійшли до Бахмута, — ЦНС

Новина з фото

10:55 Ймовірність ракетних ударів та дронами по Одесі зберігається, — Сергій Братчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:38 Містичний Кістлявий Місяць: які неприємності принесе повня у лютому 2023

10:31 Ударних угруповань немає: Держприкордонслужба щодо ситуації на кордоні України та Білорусі

10:23 В Україні через агресію росії загинуло 460 дітей

Новина з фото

10:20 Графіки не працюють — в Одеській області введені екстрені відключення: адреси пунктів незламності

10:05 Окупанти розповсюджують фейк про захоплення Білогорівки, — Гайдай

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Новина з відео

22:06 Зеленський розповів, скількох українців вдалося повернути додому з 24 лютого

Новина з відео

19:33 Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:23 Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький

Новина з відео

18:58 Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту

Новина з відео

14:53 Окупанти у Маріуполі вивозять завали будинків разом з тілами загиблих цивільних

Новина з відео

14:00 “Ураган” приніс золото: українець виграв на Кубку світу з фристайлу дивовижним стрибком

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Актуальне по темі

None 5 Лютий 11:27

ДТЕК запровадив часткове відключення електроенергії у Києві та області

None 5 Лютий 11:11

Подолання наслідків негоди: на Київщині чистять дороги від снігу

None 5 Лютий 11:10

Донеччина під обстрілами окупантів: є поранені та значні руйнування

None 5 Лютий 11:19

Росіяни розповсюджують фейк, нібито вони увійшли до Бахмута, — ЦНС

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB