Корегував вогонь загарбників — на Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник

Ворожий дрон

На Донеччині прикордонники збили ворожий БпЛА, який корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах. Окрім цього, він здійснював повітряну розвідку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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На Донеччині прикордонники підбили БпЛА окупантів-артилеристів. Квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по наших силах. Захисники "приземлили" дрон зі стрілецької та групової зброї.

"З втратою аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось", — розповіли прикордонники.

Нагадаємо, упродовж доби 3 лютого українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів і знищила чотири БпЛА росіян типу "Орлан-10". Також українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".

Окрім того, минулої доби, 4 січня, ЗСУ знову відправили додому в цинкових трунах 700 окупантів. Загалом з початку війни українські захисники ліквідували 131 290 росіян.