Корегував вогонь загарбників — на Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник

Здійснював повітряну розвідку: на Донеччині прикордонники "приземлили" ворожий дрон
На Донеччині прикордонники збили ворожий БпЛА, який корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах. Окрім цього, він здійснював повітряну розвідку.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
-
Подолання наслідків негоди: на Київщині чистять дороги від снігу
-
Донеччина під обстрілами окупантів: є поранені та значні руйнування
-
Росіяни розповсюджують фейк, нібито вони увійшли до Бахмута, — ЦНС
-
Ймовірність ракетних ударів та дронами по Одесі зберігається, — Сергій Братчук
-
Містичний Кістлявий Місяць: які неприємності принесе повня у лютому 2023
-
Ударних угруповань немає: Держприкордонслужба щодо ситуації на кордоні України та Білорусі
-
В Україні через агресію росії загинуло 460 дітей
-
Графіки не працюють — в Одеській області введені екстрені відключення: адреси пунктів незламності
-
Окупанти розповсюджують фейк про захоплення Білогорівки, — Гайдай
-
Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова: троє поранених
Деталі
На Донеччині прикордонники підбили БпЛА окупантів-артилеристів. Квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по наших силах. Захисники "приземлили" дрон зі стрілецької та групової зброї.
"З втратою аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось", — розповіли прикордонники.
Нагадаємо, упродовж доби 3 лютого українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів і знищила чотири БпЛА росіян типу "Орлан-10". Також українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".
Окрім того, минулої доби, 4 січня, ЗСУ знову відправили додому в цинкових трунах 700 окупантів. Загалом з початку війни українські захисники ліквідували 131 290 росіян.