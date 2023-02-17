Дмитро Лубінець розповів, що потрібно знати для пошуку рідних, які зникли безвісти

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів про порядок дій з пошуку зниклих безвісти
Тисячі українців загинули чи зникли безвісти під час повномасштабної війни. І ДНК-експертиза є важливим інструментом для їх пошуку та ідентифікації.
На цьому наголошує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
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Деталі
Омбудсман розповідає, що за кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон органом досудового розслідування розпочинається кримінальне провадження. Далі за постановою слідчого відбираються зразки ДНК у рідних.
"Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати із собою паспорт, для дитини — свідоцтво про народження. Експертиза проводиться коштом держави", — йдеться у повідомленні.
Дмитро Лубінець наголошує, що провести ДНК-експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо.
Далі ДНК-профіль родича відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини, де в автоматичному режимі проводять порівняння. У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу.
Нагадаємо, напередодні Україна повернула з російського полону 100 захисників та одного цивільного. Багато з героїв мають поранення різної тяжкості.