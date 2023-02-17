Дмитрий Лубинец рассказал, что нужно знать для поиска пропавших без вести родных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о порядке действий по поиску пропавших без вести
Тысячи украинцев погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны. И ДНК-экспертиза является важным инструментом поиска и идентификации.
Это подчеркивает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Подробности
Омбудсмен рассказывает, что по каждому факту исчезновения, похищения или попадания в плен органом досудебного расследования начинается уголовное производство. Далее по постановлению следователя отбираются образцы ДНК у родных.
"Для того чтобы сдать биологические образцы, родственникам нужно иметь с собой паспорт, для ребенка — свидетельство о рождении. Экспертиза проводится на средства государства", — говорится в сообщении.
Дмитрий Лубинец отмечает, что провести ДНК-экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно.
Далее ДНК-профиль родственника отправляют в централизованный автоматизированный учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме проводят сравнения. В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу.
Напомним, накануне Украина вернула из российского плена 100 защитников и одного гражданского. Многие из героев имеют ранения разной тяжести.