Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного
Україні вдалося повернути з російського полону 100 захисників та одного цивільного. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них — оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості", — написав Єрмак у Telegram.
Він додав, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх полонених.
Український омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вдалося повернути додому 1863 українців.
Нагадаємо, що 4 лютого відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 116 захисників України. Також вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення