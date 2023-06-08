Онлайн-карти війни: головні події фронту за 7 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За перебігом головних подій передової російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 7 червня.

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DeepState

На Сватівському відтинку продовжуються позиційні бої біля Масютівки.

На Бахмутському — Силам Оборони вдалося розширити успіх біля Берхівського водосховища. Завдяки успішним діям 3 ОШБр було вибито ворога на широкій ділянці фронту, що примикає до каналу СД-Д. Тривають бої біля Оріхово-Василівки та Берхівки.

На південь від Первомайського росіяни знову пруть, таким чином бої тривають на Авдіївському відтинку.

На Запорізькому — тривають важкі кровопролитні бої вздовж лінії зіткнення від Оріхова до Павлівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з росіянами поблизу Кремінної, Білогорівки Луганської області та Берестового, Кліщіївки, Мар'їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС станом на 7 червня частково або повністю підтопленими є 29 населених пунктів, з яких 19 перебувають на підконтрольній Україні території та 10 — на окупованій Росією території.

Російські джерела опублікували кадри, на яких видно, що вода в Новій Каховці почала спадати і впала на 30 см. Повінь, ймовірно, посилиться та змінить географію Херсонської області протягом наступних 72 годин.

Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила росіян відступити з основних пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Російські війська вели наземні атаки навколо Кремінної. Окупанти вели невдалі наступальні дії біля Кремінної та південніше — в районі Білогорівки, Берестового та Веселого.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку. ЗСУ під Бахмутом перейшли з оборонного режиму в наступальний і просунулися від 200 до 1000 метрів.

Російські військкори стверджують, що українські війська проводять контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, на північний захід — в районі Оріхово-Василівки і в районі Берхівки, а також на північний схід — в районі Яковлівки.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Вони вели безрезультатні наступальні операції в напрямку Авдіївки, а українські війська відбили 13 російських наземних атак у Мар’їнці.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українські війська підготовили капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ і за останню добу просунутися уперед до 1000 метрів.