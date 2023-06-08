Онлайн-карты войны: главные события фронта за 7 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий передовой русско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 7 июня.

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DeepState

На Сватовском отрезке продолжаются позиционные бои у Масютовки.

На Бахмутском — Силам Обороны удалось расширить успех у Берховского водохранилища. Благодаря успешным действиям 3 ОШБр был выбит враг на широком участке фронта, примыкающего к каналу СД-Д. Продолжаются бои у Орехово-Василовки и Берховки.

К югу от Первомайского россияне снова прут, таким образом бои продолжаются на Авдеевском отрезке.

На Запорожском продолжаются тяжелые кровопролитные бои вдоль линии столкновения от Орехова до Павловки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с россиянами вблизи Кременной, Белогоровки Луганской области и Берестового, Клещеевки, Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня частично или полностью подтопленными являются 29 населенных пунктов, из которых 19 находятся на подконтрольной Украине территории и 10 — на оккупированной Россией территории.

Российские источники опубликовали кадры, на которых видно, что вода в Новой Каховке начала спадать и упала на 30 см. Наводнение, вероятно, усилится и изменит географию Херсонской области в течение следующих 72 часов.

Наводнение разрушило много российских полевых укреплений на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Стремительное наводнение, вероятно, заставило россиян отступить из основных пунктов концентрации в Олешках и Голой Пристани.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Российские войска вели наземные атаки вокруг Кременной. Оккупанты вели неудачные наступательные действия возле Кременной и южнее — в районе Белогоровки, Берестового и Веселого.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские войска ведут наступательные действия на Бахмутском направлении. ВСУ под Бахмутом перешли из оборонительного режима в наступательный и продвинулись от 200 до 1000 метров.

Российские военкоры утверждают, что украинские войска проводят контратаки юго-западнее Бахмута в районе Клещеевки, северо-западнее — в районе Орехово-Василовки и в районе Берховки, а также северо-восточнее — в районе Яковлевки.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Они вели безрезультатные наступательные операции в направлении Авдеевки, а украинские войска отразили 13 российских наземных атак в Марьинке.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Напомним, украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление и за последние сутки продвинуться вперед до 1000 метров.