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Маляр розповіла про контрнаступ ЗСУ під Бахмутом

7 червня 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр розповіла про контрнаступ ЗСУ під Бахмутом
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські війська підготовили капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ і за останню добу просунутися уперед до 1000 метрів.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своєму Telegram-каналі.

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За словами Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку Сили оборони України розпочали контрнаступ.

На окремих ділянках за минулу добу просування ЗСУ становить від 200 до 1000 метрів.

Маляр зазначила, що найманці ПВК "Вагнер" майже повністю залишили цей район бойових дій.

"Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", — пояснила заступниця Олексія Резнікова.

Підготовка ЗСУ

Ганна Маляр пояснила, що Сили оборони зуміли втримати позиції і навіть перейти у контрнаступ на Бахмутському напрямку завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.

"Вся місцевість довкола — це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", — підкреслила представниця Міноборони.

Маляр про актуальну ситуацію в Бахмуті
Маляр про актуальну ситуацію в Бахмуті

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, зранку про те, що окупанти втрачають позиції під Бахмутом, заявив і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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