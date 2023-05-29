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Онлайн-карти війни: головні події на фронті за 28 травня

29 травня 2023 06:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карти війни: головні події на фронті за 28 травня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.

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DeepState

Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.

Також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.

Сватівський напрямок — тривають наступальні дії ворога на південь від Масютівки.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Бахмутський напрямок — тривають бої біля Кліщіївки, а в самому Бахмуті наноситься артилерійське ураження по місцях концентрації ворога.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Авдіївський напрямок — росіяни з півдня Первомайського знову пробують покращити своє тактичне положення.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.

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