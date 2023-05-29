Онлайн-карти війни: головні події на фронті за 28 травня
За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.
Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.
DeepState
Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.
Також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.
Сватівський напрямок — тривають наступальні дії ворога на південь від Масютівки.
Бахмутський напрямок — тривають бої біля Кліщіївки, а в самому Бахмуті наноситься артилерійське ураження по місцях концентрації ворога.
Авдіївський напрямок — росіяни з півдня Первомайського знову пробують покращити своє тактичне положення.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.