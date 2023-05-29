Онлайн-карти війни: головні події на фронті за 28 травня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За подіями російсько-української війни можна слідкувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-карт. Ці ресурси дозволяють побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони територій, окупованих російською армією.

Онлайн-карти з усіма деталями російсько-української війни доступні на сайті DeepState.

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DeepState

Онлайн-карти проєкту DeepState дозволяють оглядати місця бойових дій та локації російських окупаційних військ.

Також мапи у режимі реального часу показують зміни кордонів окупованих росіянами українські регіонів та територій, уже звільнених від загарбників Силами оборони України.

Сватівський напрямок — тривають наступальні дії ворога на південь від Масютівки.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Бахмутський напрямок — тривають бої біля Кліщіївки, а в самому Бахмуті наноситься артилерійське ураження по місцях концентрації ворога.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Авдіївський напрямок — росіяни з півдня Первомайського знову пробують покращити своє тактичне положення.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти бойових дій на основних ділянках фронту регулярно публікує й Інститут вивчення війни.