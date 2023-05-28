Що відбувається на фронті 28 травня: свіжі карти від ISW

Карта бойових дій від ISW. Фото: скріншот

Російські окупаційні війська не полишають своєї мети захопити території України. Ворог намагається наступати на півночі Луганщини та на заході Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному аналітичному звіті.

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Луганська область

Упродовж 27 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. Ймовірно, російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної).

Водночас 27 травня Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції в районі Білогорівки та Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська), а російська сторона стверджувала, що російські війська відбили кілька нещодавно втрачених позицій на південний схід від Білогорівки, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

Карта боїв, Луганська область. Фото: ISW

Донецька область

Тут російські війська продовжували безуспішні наступальні у напрямку Авдіївка — Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ російських військ на Первомайське та Сіверне в межах 12 км на захід від Авдіївки, а також сім атак на Мар’їнку (приблизно 20 км на південний захід від с. місто Донецьк).

Пов’язаний з Кремлем провоєнний блогер стверджував, що російські війська проводили бойову розвідку в напрямку Новокалинове (приблизно 12 км на північ від Авдіївки) з Красногорівки (приблизно 9 км на північ від Авдіївки), водночас в РФ кажуть, що російські війська відбили українську контратаку через трасу Н20 від Новокалинового.

Російські війська 27 травня не проводили наступальних дій на південний захід від Донецька та продовжували наносити артилерійські та авіаудари по українських позиціях у цьому районі.

Карта боїв, Донецька область. Фото: ISW

Карта боїв, місто Бахмут. Фото: ISW

Південь України

Тут упродовж 27 травня російські війська продовжували обстрілювати південь України артилерією, безпілотниками та авіацією. Українське південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали авіаударів по Бериславському району Херсонської області та вдарили по Миколаївській області з безпілотників "Шахед".

Самі ж росіяни стверджували, що їхні війська завдали удару по залізничній станції Обводна в Дніпропетровській області 26 травня. В українському Південному оперативному командуванні розповіли. що основною тактикою російських військ на півдні України є контрбатарейний вогонь.

Карта боїв, Херсонська та Миколаївська області. Фото: ISW

Карта боїв, Запорізька область. Фото: ISW

Нагадаємо, за добу 27 травня, українська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали сім ударів по окупантах. Росіяни втратили особовий склад та військову техніку.