Подоляк розповів, чи можливий компроміс між Україною та Росією

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українська формула миру повинна стати основою для припинення війни. За його словами, будь-які спроби діалогу чи компромісу з Росією призведуть до ескалації.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю La Repubblica, передає Офіс Президента.

Читайте також:

Українська формула миру

"По-перше, Російська Федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої "розмови", запропонованої нашими Збройними Силами, у неї не залишиться вибору. По-друге, формула миру буде підкріплена світовою демократичною спільнотою, яка зафіксує логістику єдиного можливого завершення війни", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що українці не налаштовані на компроміси з РФ після всіх руйнувань і вбивств. За словами Подоляка, Україна вже намагалася домовитися за столом переговорів майже дев'ять років тому, однак отримала широкомасштабну війну.

"Будь-який компроміс із Російською Федерацією — це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану — виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього", — заявив Подоляк.

Радник наголосив, що інших реальних планів, окрім української формули миру, немає. За його словами, ця формула — основа запланованих мирних переговорів.

"Сьогодні лідери світової демократії як ніколи єдині у розумінні природи війни, позиції Росії та правильного шляху припинення війни. Ми розуміємо, які інструменти для цього потрібні: зброя, правовий механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, репарації та відновлення, відкритий обмін полоненими й повернення депортованих громадян. Головне — військова поразка Росії й неодмінне повернення нам окупованих територій", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що будь-який "компромісний сценарій", який не передбачає звільнення всіх територій України — неприйнятний для українського суспільства і рівнозначний поразці. Більше того — це буде очевидна перемога режиму Путіна.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.