Онлайн-карти війни: головні події на передовій за 11 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, на онлайн-картах можна побачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 11 червня.

Читайте також:

DeepState

Зазначається, що добровольчий підрозділ "Арей" повідомив про звільнення Силами оборони України населеного пункту Нескучне Донецької області.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення населеного пункту Макарівка, що на Донеччині. В Макарівці та Сторожовому проводяться стабілізаційні заходи.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Білогорівки, Білої Гори, а також Мар'їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Українська армія просунулася біля Берхівського водосховища, також встановила контроль над селом Макарівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

ЗСУ повністю контролюють село Нескучне біля Великої Новосілки, що на Донеччині.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Українські військові звільнили також Благодатне біля Великої Новосілки, про що повідомила 68-ма єгерська бригада у Facebook.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили наступальні операції росіян біля Білогорівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просувалися на південь від Невельського.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили звільнили Нескучне і Благодатне. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили Макарівку.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що визвольний контрнаступ Збройних сил України розпочався. Він має низку ознак і триватиме до глибокої осені.