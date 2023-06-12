Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 11 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 11 июня.

Читайте также:

DeepState

Отмечается, что добровольческое подразделение "Арей" сообщило об освобождении Силами обороны Украины населенного пункта Нескучное Донецкой области.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта Макаровка в Донецкой области. В Макаровке и Сторожевом проводятся стабилизационные действия.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Белой Горы, а также Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Украинская армия продвинулась у Берховского водохранилища, также установила контроль над селом Макаровка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

ВСУ полностью контролируют село Нескучное возле Великой Новоселки в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Украинские военные освободили также Благодатное возле Великой Новоселки, о чем сообщила 68-я егерская бригада в Facebook.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили наступательные операции россиян возле Белогоровки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались к югу от Невельского.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы освободили Нескучное и Благодатное. Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили Макаровку.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что освободительное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось. Оно имеет ряд признаков и продлится до глубокой осени.