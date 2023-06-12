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Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 11 июня

12 июня 2023 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 11 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 11 июня.

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DeepState

Отмечается, что добровольческое подразделение "Арей" сообщило об освобождении Силами обороны Украины населенного пункта Нескучное Донецкой области.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта Макаровка в Донецкой области. В Макаровке и Сторожевом проводятся стабилизационные действия.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Белой Горы, а также Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Украинская армия продвинулась у Берховского водохранилища, также установила контроль над селом Макаровка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

ВСУ полностью контролируют село Нескучное возле Великой Новоселки в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Украинские военные освободили также Благодатное возле Великой Новоселки, о чем сообщила 68-я егерская бригада в Facebook.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили наступательные операции россиян возле Белогоровки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались к югу от Невельского.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы освободили Нескучное и Благодатное. Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили Макаровку.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что освободительное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось. Оно имеет ряд признаков и продлится до глубокой осени.

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