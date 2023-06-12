Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 11 июня
За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, на онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 11 июня.
DeepState
Отмечается, что добровольческое подразделение "Арей" сообщило об освобождении Силами обороны Украины населенного пункта Нескучное Донецкой области.
Также заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта Макаровка в Донецкой области. В Макаровке и Сторожевом проводятся стабилизационные действия.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Белогоровки, Белой Горы, а также Марьинки.
Украинская армия продвинулась у Берховского водохранилища, также установила контроль над селом Макаровка Донецкой области.
ВСУ полностью контролируют село Нескучное возле Великой Новоселки в Донецкой области.
Украинские военные освободили также Благодатное возле Великой Новоселки, о чем сообщила 68-я егерская бригада в Facebook.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили наступательные операции россиян возле Белогоровки.
Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались к югу от Невельского.
Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы освободили Нескучное и Благодатное. Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили Макаровку.
Напомним, что освободительное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось. Оно имеет ряд признаков и продлится до глубокой осени.