Онлайн-карти війни: важливі події передової за 10 червня

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

За перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 10 червня.

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Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 34 бойові дії з російськими угрупованнями поблизу Білогорівки та Веселого, Богданівки, Сіверного, Мар'їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські окупанти здійснили незначне просування на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Вільшани Харківської області.

Російські та українські війська продовжують обмежені наземні атаки на південь від Кремінної Луганської області.

Росіяни провели безрезультатні наступальні операції поблизу Білогорівки та Веселого Донецької області.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські та українські сили продовжили наземні атаки в районі Бахмута. Так, ЗСУ просунулися до 1 400 метрів на різних невизначених ділянках Бахмутського фронту.

Російські військкори зазначили, що українські війська продовжували контратаки та просувалися на північний захід від Бахмута, зокрема поблизу Берхівки та Ягідного, а також в районі Краснополівки.

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Окупанти вели безрезультатні наступальні дії на північ від Донецька в районі Сіверного та на південно-західній околиці Донецька в Мар’їнці.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжували обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів у цьому районі. Міноборони РФ заявило, що російські сили відбили три наземні атаки українських військ поблизу південного та південного заходу від Великої Новосілки. За словами російських військкорів, українські війська просунулися на північ від Рівнополя та на південь від Нескучного.

Українські війська продовжують успішні контратаки на заході Запорізької області. ЗСУ просуваються на захід і південь від Лобкового і на захід від Новопокровки.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що з кожним днем окупанти втрачають все більше своїх військових. Відтак найважча ситуація на Запоріжжі та Донеччині.