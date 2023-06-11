Онлайн-карты войны: важные события передовой за 10 июня

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 10 июня.

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Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 34 боевых действия с российскими группировками вблизи Белогоровки и Веселого, Богдановки, Северного, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские оккупанты совершили незначительное продвижение к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Ольшаны Харьковской области.

Российские и украинские войска продолжают ограниченные наземные атаки к югу от Кременной Луганской области.

Россияне провели безрезультатные наступательные операции вблизи Белогоровки и Веселого Донецкой области.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские и украинские силы продолжили наземные атаки в районе Бахмута. Так, ВСУ продвинулись до 1400 метров на разных неопределенных участках Бахмутского фронта.

Российские военкоры отметили, что украинские войска продолжали контратаки и продвигались к северо-западу от Бахмута, в том числе вблизи Берховки и Ягодного, а также в районе Краснополевки.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия на севере Донецка в районе Северного и на юго-западной окраине Донецка в Марьинке.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

ВСУ продолжали ограниченные наземные атаки вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями и добились незначительных успехов в этом районе. Минобороны РФ заявило, что российские силы отразили три наземные атаки украинских войск вблизи юга и юго-запада от Великой Новоселки. По словам российских военкоров, украинские войска продвинулись к северу от Ровнополья и к югу от Нескучного.

Украинские войска продолжают успешные контратаки на западе Запорожской области. ВСУ продвигаются к западу и югу от Лобкового и к западу от Новопокровки.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что с каждым днем оккупанты теряют все больше своих военных. Следовательно, самая тяжелая ситуация в Запорожье и Донецкой области.