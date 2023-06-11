Онлайн-карты войны: важные события передовой за 10 июня
За ходом главных событий фронта российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 10 июня.
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Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 34 боевых действия с российскими группировками вблизи Белогоровки и Веселого, Богдановки, Северного, Марьинки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские оккупанты совершили незначительное продвижение к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Ольшаны Харьковской области.
Российские и украинские войска продолжают ограниченные наземные атаки к югу от Кременной Луганской области.
Россияне провели безрезультатные наступательные операции вблизи Белогоровки и Веселого Донецкой области.
Российские и украинские силы продолжили наземные атаки в районе Бахмута. Так, ВСУ продвинулись до 1400 метров на разных неопределенных участках Бахмутского фронта.
Российские военкоры отметили, что украинские войска продолжали контратаки и продвигались к северо-западу от Бахмута, в том числе вблизи Берховки и Ягодного, а также в районе Краснополевки.
Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия на севере Донецка в районе Северного и на юго-западной окраине Донецка в Марьинке.
ВСУ продолжали ограниченные наземные атаки вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями и добились незначительных успехов в этом районе. Минобороны РФ заявило, что российские силы отразили три наземные атаки украинских войск вблизи юга и юго-запада от Великой Новоселки. По словам российских военкоров, украинские войска продвинулись к северу от Ровнополья и к югу от Нескучного.
Украинские войска продолжают успешные контратаки на западе Запорожской области. ВСУ продвигаются к западу и югу от Лобкового и к западу от Новопокровки.
Напомним, что с каждым днем оккупанты теряют все больше своих военных. Следовательно, самая тяжелая ситуация в Запорожье и Донецкой области.