ООН повинна створити місію з повернення викрадених дітей в Україну, — Лубінець

Дівчина з іграшкою. Фото: freepik.com

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, що ООН могла б створити місію з метою повернення українських дітей, які були викрадені Росією, а не лише висловлювати занепокоєння.

Про це Лубінець також зазначив у своєму Telegram.

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"Ми хотіли й хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це, наприклад, якась місія, яка їде (до Росії — Ред.) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію — тоді, напевно, прийшов давно час порушувати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум — взагалі з лав цієї організації", — йдеться в повідомленні.

На питання щодо визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ, Лубінець відповів, що ПАРЄ є прикладом міжнародної організації, яка не боїться не лише висувати певні питання та обговорювати їх, але й ухвалювати відповідні резолюції.

Нагадаємо, що в Куп'янському районі Харківської області поліція евакуювала сім дітей віком від 2 до 11 років. Їх разом з батьками доставили до Харкова, де всім буде надано тимчасове житло.

Також ми повідомляли, що станом на 12:40 28 квітня у обстріляному російськими окупантами багатоповерховому житловому будинку загинуло 14 людей. Серед загиблих — двоє десятирічних дітей.