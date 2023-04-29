ООН должна создать миссию по возвращению похищенных детей в Украину, — Лубинец

Девушка с игрушкой. Фото: freepik.com

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что ООН могла бы создать миссию с целью возвращения украинских детей, похищенных Россией, а не только выражать беспокойство.

Об этом Лубинец также отметил в своем Telegram.

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"Мы хотели и хотим, чтобы ООН создала действенный механизм. Это, например, какая-то едущая миссия (в Россию — Ред.) и физически забирающая наших украинских детей. Если РФ не будет допускать эту миссию — тогда, наверное, пришло давно время нарушать вопрос исключения РФ из, как минимум, Совбеза ООН, как максимум — вообще из рядов этой организации", — говорится в сообщении.

На вопрос о признании ПАСЕ геноцидом депортации и насильственном перемещении украинских детей на территорию РФ, Лубинец ответил, что ПАСЕ является примером международной организации, которая не боится не только выдвигать определенные вопросы и обсуждать их, но и принимать соответствующие резолюции.

Напомним, что в Купянском районе Харьковской области полиция эвакуировала семь детей в возрасте от 2 до 11 лет. Их вместе с родителями доставили в Харьков, где всем будет предоставлено временное жилье.

Также мы сообщали, что по состоянию на 12:40 28 апреля в обстрелянном российскими оккупантами многоэтажном жилом доме погибли 14 человек. Среди погибших двое десятилетних детей.