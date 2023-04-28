Кількість жертв обстрілу в Умані уже більше десяти: підтверджено загибель дітей

Рятувальна операція на місці влучання російської ракети. Фото: пресслужба МВС

Станом на 12:40 28 квітня у обстріляному російськими окупантами багатоповерховому житловому будинку загинуло 14 людей. Серед загиблих — двоє десятирічних дітей.

Про це повідомили пресслужби Міністерства внутрішніх справ, ДСНС та голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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Загиблі в Умані

Станом на полудень п’ятниці, 28 квітня, кількість жертв ракетного обстрілу житлового будинку в Умані зросла до 14.

Серед загиблих підтверджено смерть від дій російських загарбників двох десятирічних дітей.

Постраждалі та врятовані

Поранення та травми різного ступеню тяжкості отримали 18 мешканців обстріляного будинку. 12 з них було госпіталізовано.

Спеціальні служби змогли врятувати 17 осіб, серед врятованих — три неповнолітні мешканці зруйнованого під’їзду.

Коментар з місця трагедії

Кореспондентка Новини.LIVE, яка перебуває в Умані, повідомила про те, що у зруйнованому ракетою під'їзді досі триває пожежа, яку намагаються загасити.

На місці трагедії працюють кількасот рятувальників, які намагаються розібрати завали. Скільки людей досі перебуває під руїнами будинку — поки що невідомо.

Крім зруйнованої ракетою багатоповерхівки, постраждали і навколишні будинки.















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Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.

Станом на 9 ранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. У соцмережах з’явилася непідтверджена на той момент інформація про те, що серед загиблих є малолітня дитина.