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Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

22 квітня 2023 07:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари
Військовослужюовці Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Почалася чотириста двадцять третя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує нещадно завдавати удари не тільки по військовій, а й цивільній інфраструктурі.

Генеральний штаб ЗСУ оперативно повідомив про поточну ситуацію на фронті на своїй Facebook-сторінці.

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Противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з РСЗВ протягом минулої доби. Імовірність подальших рекетних ударів по всій території України залишаєтья високою.

генштаб зсу військові
Військовослужюовці Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Як ідеться в повідомленні, основні зусилля зосередив на введенні наступальних дій на чотирьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському. Там було відбито понад 50 атак ворога.

Щодо Волинського та Поліського напрямків оперативна ситуація не зазнала змін. Визначені підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Також там перебувають деякі підрозділи територіальних військ ЗС РФ.

Як зазначає Генштаб, противник зазнає втрат. Російські військові намагалися здійснити медичну евакуацію з Луганської області в бік Бєлгородської. Для перевезення поранених було задіяно 14 вантажних автомобілів. Частина військовослужбовців загинула через відсутність належної медичної допомоги.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по різних районах зосередження російських військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Генштаб дав роз'яснення, хто з військових буде отримувати додаткові 30 тисяч гривень. Деталі читайте в нашому матеріалі

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