Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Начались четыреста двадцать третьи сутки полномасштабной войны России против Украины. РФ продолжает беспощадно наносить удары не только по военной, но и гражданской инфраструктуре.

Генеральный штаб ВСУ оперативно сообщил о текущей ситуации на фронте на своей Facebook-странице.

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Противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов с РСЗО за прошедшие сутки. Вероятность дальнейших рэкетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Как говорится в сообщении, основные усилия сосредоточили на введении наступательных действий в четырех направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Там были отражены более 50 атак врага.

Относительно Волынского и Полесского направлений оперативная ситуация не претерпела изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Также там находятся некоторые подразделения территориальных войск ВС РФ.

Как отмечает Генштаб, противник несет потери. Российские военные пытались провести медицинскую эвакуацию из Луганской области в сторону Белгородской. Для перевозки раненых было задействовано 14 грузовых автомобилей. Часть военнослужащих погибла из-за отсутствия должной медицинской помощи.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по разным районам сосредоточения российских военных.

Напомним, недавно мы писали о том, что Генштаб дал разъяснение, кто из военных будет получать дополнительные 30 тысяч гривен. Детали читайте в нашем материале.