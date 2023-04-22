Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах arrow

Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

22 апреля 2023 07:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Начались четыреста двадцать третьи сутки полномасштабной войны России против Украины. РФ продолжает беспощадно наносить удары не только по военной, но и гражданской инфраструктуре.

Генеральный штаб ВСУ оперативно сообщил о текущей ситуации на фронте на своей Facebook-странице.

Читайте также:

Противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов с РСЗО за прошедшие сутки. Вероятность дальнейших рэкетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

генштаб ссу военные
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Как говорится в сообщении, основные усилия сосредоточили на введении наступательных действий в четырех направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Там были отражены более 50 атак врага.

Относительно Волынского и Полесского направлений оперативная ситуация не претерпела изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Также там находятся некоторые подразделения территориальных войск ВС РФ.

Как отмечает Генштаб, противник несет потери. Российские военные пытались провести медицинскую эвакуацию из Луганской области в сторону Белгородской. Для перевозки раненых было задействовано 14 грузовых автомобилей. Часть военнослужащих погибла из-за отсутствия должной медицинской помощи.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по разным районам сосредоточения российских военных.

Напомним, недавно мы писали о том, что Генштаб дал разъяснение, кто из военных будет получать дополнительные 30 тысяч гривен. Детали читайте в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас