Атака іранських дронів на Київ 30 травня: аналіз удару

Наслідки атаки іранськими дронами по Києву в ніч на 30 травня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ніч на вівторок, 30 травня, російські терористи завдали чергового повітряного удару по столиці. Це була вже 18 атака за останні 30 днів травня. Цього разу було випущено 31 ударний іранський дрон, з яких 29 було збито. На жаль, від влучань серйозно постраждала 25-поверхівка на столичному проспекті Науки. Загинула 33-річна жінка.

Чому ворог так цілеспрямовано бʼє по Києву — читайте у Новини.LIVE далі.

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За останні три доби ворог завдав чергового повітряного удару по українській столиці, випустивши іранські дрони. Всього було зафіксовано 31 шахед, з яких сили ППО збили 29. Більше 20 в небі над Києвом. За словами столичного мера Віталія Кличка, вибухи пролунали у багатьох районах міста. Загинула 33-річна жінка, яка вийшла на балкон подивитися на роботу ППО.

Пожежа в будинку в Голосіївському районі. Фото: ДСНС/Facebook

Внаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району.

У Печерському районі — горіли три авто.

У Подільському районі зафіксували загоряння у 24-поверховому будинку. Інформації про постраждалих немає.

Вибухи пролунали у Святошинському та Соломʼянському районі.

Найбільше постраждав Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків на верхніх поверхах багатоповерхівки сталася пожежа. До ліквідації наслідків було залучено 152 рятувальники та понад 30 одиниць техніки.

Постраждалий під час обстрілів іранськими дронами житловий будинок у Голосіївському районі. Фото: Новини.LIVE

Постраждалий під час обстрілів іранськими дронами житловий будинок у Голосіївському районі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки падіння уламків в Печерському районі столиці. Фото: Новини.LIVE

"Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, протягом дня буде рішення, чи зможуть люди повернутися додому вже сьогодні. Також якнайшвидше братимемось до робіт по відновленню будинку. Ймовірність повітряних атак дуже висока, тому не ігноруйте сигнали тривоги і не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО", — закликав Кличко у коментарі Новини.LIVE.

Чому ж Київ опинився в центрі атак Росії?

Весь останній місяць Київ перебував в епіцентрі російських повітряних ударів. Саме сюди летить по максимуму ракет та ударних іранських дронів. Судячи із риторики російських пропагандистів, терористичні війська намагаються вразити важливі військові та політичні цілі, які вони називають "центром ухвалення рішень".

Уламки збитої російської ракети на дорозі в Києві 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Окрім того, влаштували ціле полювання на американський ЗРК Patriot. 30 травня російське Міноборони випустило чергову брехливу заяву про знищення вже другого дивізіону даної ППО.

"Щоб зрозуміти, чому саме Київ перебуває в епіцентрі атак дронів, крилатих та балістичних ракет, треба взяти волю в кулак та подивитися пропагандонтські шоу і телеграм-канали. Ворог біситься ворог, аж злість із вух тече. Хочуть якоїсь помсти за свої невдачі і дати наїстися пропагандою внутрішньому споживачу. Успіхів немає, війська розбиті, особливо по бахмутському напрямку. Тому такими повітряними атаками ворог намагається досягти хоч якоїсь мети", — пояснив в ефірі телемарафону спікер Повітряних військ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Окрім того, росіяни намагається психологічно тиснути на українців та виснажують системи ППО. Однак навряд він досягне своїх намірів.

Скільки ще часу Росія битиме по Києву

Росіяни і справді намагаються знайти хоч якісь уразливі місця в українській повітряній обороні і особливо Києва. І якщо по інших містах їм інколи вдається потрапити по певних цілях, то у випадку із столицею це завдання є досить складним, у коментарі Новини.LIVE сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

Валерій Романенко. Фото: Новини.LIVE

"Вони пробують різні методи і тактики. І не варто говорити, що ворог бездарний. Ні. Треба докласти чимало зусиль, аби спланувати одночасний удар різних типів ракет та дронів. Завдяки західним ЗРК-комплексам та повітряній розвідці — ми їх випередили і добре підготувалися до таких ударів. Ворог теж виснажується. Думаю, їхніх запасів вистачить ще на 2-3 тижні подібних атак. А далі будуть накопичувати знову", — пояснив експерт.

Нагадаємо, близько 11:30 ранку понеділка Київ потрапив під удар балістичних та крилатих ракет наземного базування з ОТРК "Іскандер". За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом випущено 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Всі цілі були збиті.

Перед тим, в ніч на понеділок ворог цілив по столиці іранськими дронами та крилатими ракетами. Всі цілі були приземлені українською ППО.