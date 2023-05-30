Атака иранских дронов на Киев 30 мая: анализ удара

Последствия атаки иранскими дронами по Киеву в ночь на 30 мая. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ночь на вторник, 30 мая, российские террористы нанесли очередной воздушный удар по столице. Это была уже 18-я атака за последние 30 дней мая. На этот раз был выпущен 31 ударный иранский дрон, из которых 29 были сбиты. К сожалению, от попаданий серьезно пострадала 25-этажка на столичном проспекте Науки. Погибла 33-летняя женщина.

Почему враг так целенаправленно бьет по Киеву — читайте в Новини.LIVE.

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За последние трое суток враг нанес очередной воздушный удар по украинской столице, выпустив иранские дроны. Всего было зафиксировано 31 штука, из которых силы ПВО сбили 29. Более 20 в небе над Киевом. По словам столичного мэра Виталия Кличко, взрывы прогремели во многих районах города. Погибла 33-летняя женщина, которая вышла на балкон посмотреть на работу ПВО.

Пожар в доме в Голосеевском районе. Фото: ДСНС/Facebook

В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района.

В Печерском районе — горели три автомобиля.

В Подольском районе зафиксировали возгорание в 24-этажном доме. Информации о пострадавших нет.

Взрывы раздались в Святошинском и Соломенском районе.

Больше всего пострадал Голосеевский район. В результате падения обломков на верхних этажах многоэтажки произошел пожар. К ликвидации последствий были привлечены 152 спасателя и более 30 единиц техники.

Пострадавший при обстреле иранскими дронами жилой дом в Голосеевском районе. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший при обстреле иранскими дронами жилой дом в Голосеевском районе. Фото: Новини.LIVE

Последствия падения осколков в Печерском районе столицы. Фото: Новини.LIVE

"Комиссия уже осматривает степень повреждений, в течение дня будет решение, смогут ли люди вернуться в свои дома уже сегодня. Как можно скорее будем приступать к восстановлению дома. Вероятность воздушных атак очень высока, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги и не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО", — призвал Кличко в комментарии Новини.LIVE.

Почему Киев оказался в центре атак России?

Весь последний месяц Киев находится в эпицентре российских воздушных ударов. Именно сюда летит по максимуму ракет и ударных иранских дронов. Судя по риторике российских пропагандистов, террористические войска пытаются поразить важные военные и политические цели, как они называются "центром принятия решений".

Обломки сбитой российской ракеты на дороге в Киеве 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Кроме того, устроили целую охоту на американский ЗРК Patriot. 30 мая российское Минобороны выпустило очередное лживое заявление об уничтожении уже второго дивизиона данной ПВО.

"Чтобы понять, почему именно Киев находится в эпицентре атак дронов, крылатых и баллистических ракет, нужно взять волю в кулак и посмотреть пропагандонские шоу и телеграмм-каналы. Враг бесится, аж злость из ушей течет. Хотят мести за свои неудачи и дать пищу внутреннему потребителю, которому надо наесться пропагандой. Успехов нет, войска разбиты, особенно по бахмутскому направлению. Поэтому такими воздушными атаками враг пытается добиться хоть какой-то цели", — объяснил в эфире телемарафона спикер Воздушных войск Юрий Игнат.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Кроме того, россияне пытаются психологически давить на украинцев и истощают системы ПВО. Однако вряд ли он добьется своих намерений.

Сколько еще времени Россия будет бить по Киеву

Россияне действительно пытаются найти хоть какие-то уязвимые места в украинской воздушной обороне и особенно Киева. И если по другим городам им иногда удается попасть по определенным целям, то в случае со столицей эта задача достаточно сложная, в комментарии Новини.LIVE сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Валерий Романенко. Фото: Новини.LIVE

"Они пробуют разные методы и тактики. И не стоит говорить, что враг бездарен. Нет. Надо приложить немало усилий, чтобы спланировать одновременный удар различных типов ракет и дронов. Благодаря западным ЗРК-комплексам и воздушной разведке мы их опередили и хорошо подготовились к таким ударам. Враг тоже истощается. Думаю, их запасов хватит еще на 2-3 недели подобных атак. А дальше будут накапливать снова", — объяснил эксперт.

Напомним, около 11:30 утра понедельника Киев попал под удар баллистических и крылатых ракет наземного базирования по ОТРК "Искандер". По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в общей сложности выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Все цели были сбиты.

Перед тем, в ночь на понедельник, враг целил по столице иранскими дронами и крылатыми ракетами. Все цели были приземлены украинской ПВО.