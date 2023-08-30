Операція ГУР у Чорному морі: командир "Артану" розповів нові деталі

Командир спецпідрозділу ГУР «Артан» Віктор Торкотюк. Фото: УП

Відомо, що 22 серпня цього року поблизу острова Зміїний, що у Чорному морі, відбувся бій між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком. Операцію проводив спеціальний підрозділ ГУР МО "Артан".

Командир "Артану" Віктор Торкотюк в інтерв'ю для видання Українська правда розповів детальніше про дану операцію.

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"Показова операція"

За словами командира спецпідрозділу, в українській розвідці операцію у Чорному морі вважають показовою.

"Це була показова операція. Дуже багато моментів я не можу розповісти. Але можу сказати, що там нами було знищено одного з високопоставлених офіцерів. Бійці дуже добре зорієнтувалися, діяли чітко, показали те, чого я від них завжди хочу — працювали як єдиний механізм. Там було до 100 людей з батальйону. Вони зробили те, чого не робив практично ніхто", — каже командир.

Такого роду завдання та інші, як каже командир "Артану", бійці виконують нестандартними методами.

"Самі в човни, по 10 чоловік. Над нами літають їхні СУшки, але ми виходимо і робимо свою роботу. Тому що командир знає: завдання має бути виконано. І цим ми й відрізняємося від багатьох — що ми їх виконуємо. Нестандартними методами, але робимо", — каже він.

Віктор Торкотюк додає, що таку операцію українські бійці проводили вперше. Її результатом були приємно здивовані не лише в Україні, але й за її межами.

"Вони не вірили. Запитували: "Вікторе, який був план?". Звичайно, плани ми їм ніколи не розповідаємо. Кажу: "План у нас завжди один. Ми йдемо — а там дивимося". Вони, мовляв, так не можна, треба, щоб авіація, і так далі. Я їм: яка авіація? Ми купили 5 коней для операції. У них квадратні очі. А нам удалося, їхні Збройні сили просто тікали від нас", — розповідає командир про реакцію своїх зарубіжних колег.

Нагадаємо, у Чорному морі триває війна за газовидобувні "вишки Бойка", які розташовуються в 100 км від Одеси та 150 км Криму. Вони є стратегічними, як для України, так і для Росії.

Додамо, у Силах спецоперацій спростували російський фейк про нібито знищення українських десантних кораблів під час операції у Чорному морі.