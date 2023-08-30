Операция ГУР в Черном море: командир "Артана" рассказал новые детали

Командир спецподразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк. Фото: УП

Известно, что 22 августа этого года вблизи острова Змеиный в Черном море состоялся бой между украинскими боевыми катерами и российским военным самолетом. Операцию проводило специальное подразделение ГУР МО "Артан".

Командир "Артана" Виктор Торкотюк в интервью для издания Украинская правда рассказал подробнее о данной операции.

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"Показательная операция"

По словам командира спецподразделения, в украинской разведке операцию в Черном море считают показательной.

"Это была показательная операция. Очень много моментов я не могу рассказать. Но могу сказать, что там мы уничтожили одного из высокопоставленных офицеров. Бойцы очень хорошо сориентировались, действовали четко, показали то, чего я от них всегда хочу — работали как единый механизм "Там было до 100 человек из батальона. Они сделали то, чего не делал практически никто", — говорит командир.

Такого рода задачу и многие другие, как говорит командир "Артана", бойцы выполняют нестандартными методами.

"Сами в лодки, по 10 человек. Над нами летают их СУШКИ, но мы выходим и делаем свою работу. Потому что командир знает: задача должна быть выполнена. И этим мы и отличаемся от многих — что мы их выполняем. Нестандартными методами, но делаем", — говорит он.

Виктор Торкотюк добавляет, что подобную операцию украинские бойцы проводили впервые. Ее результатом были приятно удивлены не только в Украине, но и за ее пределами.

"Они не верили. Спрашивали: "Виктор, какой был план?" Конечно, планы мы им никогда не рассказываем. Говорю: "План у нас всегда один. Мы идем — а там смотрим". Они, мол, так нельзя, надо, чтобы авиация, и так далее. Я им: какая авиация? Мы купили 5 лошадей для операции. У них квадратные глаза. А нам удалось, их Вооруженные силы просто убегали от нас", — рассказывает командир о реакции своих зарубежных коллег.

Напомним, в Черном море идет война за газодобывающие "вышки Бойко", которые располагаются в 100 км от Одессы и 150 км Крыма. Они стратегические, как для Украины, так и для России.

Добавим, в Силах спецопераций опровергли российский фейк о якобы уничтожении украинских десантных кораблей во время операции в Черном море.