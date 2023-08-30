У Силах спецоперацій спростували російський фейк

Десантний катер. Фото: google.com

Вороже ІПСО продовжує застосовувати психологічні атаки на цивільне населення. Відтак, Міноборони РФ запустило фейк про начебто "ліквідацію" українських десантних кораблів, які намагалися висадитися на узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Цю інформацію спростували у Силах Спеціальних Операцій ЗС України.

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"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам — не поважати себе (це, м'яко кажучи)", — йдеться у повідомленні військових.

Повідомлення про фейк. Фото: скриншот ССО ЗС України

Інформаційна атака

Своєю чергою росЗМІ повідомляли, що біля узбережжя Криму "знищили" чотири військові катери з 50-ма людьми. А неподалік острову Зміїний "ліквідували" патрульний катер ЗСУ.

Зазначимо, що подібні інформаційні вкиди з'являються у російському інфопросторі після черги невдач, як на фронті, так і в глибокому тилу. Ці повідомлення створюються виключно для внутрішнього населення, щоб показати "непереможність" армії-агресорки.

Нагадаємо, російських ботів потрібно інформаційно знищувати та банити. У цьому переконані у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов вважає, що сперечатися з ними не варто.

Додамо, на тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки. Це пов'язано з успішною роботою ЗСУ проти ворожих об'єктів на півострові.