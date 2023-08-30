Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Знищили" десантні кораблі ЗСУ: у Силах спецоперацій спростували російський фейк arrow

"Знищили" десантні кораблі ЗСУ: у Силах спецоперацій спростували російський фейк

30 серпня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Силах спецоперацій спростували російський фейк
Десантний катер. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вороже ІПСО продовжує застосовувати психологічні атаки на цивільне населення. Відтак, Міноборони РФ запустило фейк про начебто "ліквідацію" українських десантних кораблів, які намагалися висадитися на узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Цю інформацію спростували у Силах Спеціальних Операцій ЗС України.

Читайте також:

"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам — не поважати себе (це, м'яко кажучи)", — йдеться у повідомленні військових.

Повідомлення про фейк. Фото: скриншот ССО ЗС України 

Інформаційна атака

Своєю чергою росЗМІ повідомляли, що біля узбережжя Криму "знищили" чотири військові катери з 50-ма людьми. А неподалік острову Зміїний "ліквідували" патрульний катер ЗСУ.

Зазначимо, що подібні інформаційні вкиди з'являються у російському інфопросторі після черги невдач, як на фронті, так і в глибокому тилу. Ці повідомлення створюються виключно для внутрішнього населення, щоб показати "непереможність" армії-агресорки. 

Нагадаємо, російських ботів потрібно інформаційно знищувати та банити. У цьому переконані у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов вважає, що сперечатися з ними не варто.

Додамо, на тимчасово окупованому півострові Крим ворог посилив заходи безпеки в акваторії феодосійської затоки. Це пов'язано з успішною роботою ЗСУ проти ворожих об'єктів на півострові.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз