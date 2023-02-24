РФ готовит провокации на границе с Черниговщиной, чтобы заставить Беларусь вступить в войну, – ISW

Операция под фальшивым флагом: в ISW объяснили, какие провокации готовит рф на границе с Черниговщиной
Чувствуя собственный проигрыш кремль, пытается все еще втянуть Беларусь в войну с Украиной. Для этого москва готовит провокации на границе с Черниговщиной под фальшивым флагом.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
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Что планирует кремль
Аналитики ISW убеждены, что движение российских военных без опознавательных знаков вблизи границы с Черниговской областью — это знак, что рф готовит провокации. Примечательно, что оккупанты одеты в форму, похожую на украинскую.
В Институте считают, что кремль планирует провокации под фальшивым флагом, чтобы втянуть в войну Беларусь.
Как известно, 16 февраля самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что его страна вступит в войну только в том случае, если на Беларусь будет совершено нападение. По всей вероятности, именно это хотят сделать в кремле.
Однако в ISW убеждены, что нападение Беларуси или россии на северные украинские регионы очень маловероятно.
"Операция под фальшивым флагом также может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель кремля не изменилась — в россии все еще хотят полностью захватить нашу страну.