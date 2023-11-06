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Опівночі у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи, — Федоров

6 листопада 2023 07:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Опівночі у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи, — Федоров
Сильний вибух за містом вночі. Фото: vinnitsa.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що лунали гучні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. За його словами, це сталося сьогодні о півночі.

Про це Іван Федоров написав у Telegram. 

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Так, Федоров зазначив, що в Мелітополі вночі 6 листопада було гучно, а інформація щодо перебігу й наслідків події уточнюється.

"Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам", — написав він.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міського голови Мелітополя Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міського голови Мелітополя Івана Федорова

Нагадаємо, що окупанти в Мелітополі планують влаштувати судилище над адміністраторами українських Telegram-каналів "РІА — Мелітополь" і "Мелітополь — це Україна". Стало відомо, в чому їх звинувачують.

Також ми повідомляли, що, за словами Федорова, в Мелітополі окупанти проводять зачистку серед тих, хто не хоче воювати.

Додамо, що Мелітополь продовжує чинити опір тиску ворога. Так, партизани підірвали авто з окупантами-мародерами.

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