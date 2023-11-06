Опівночі у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що лунали гучні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. За його словами, це сталося сьогодні о півночі.
Про це Іван Федоров написав у Telegram.
Вибухи в Мелітополі 6 листопада
Так, Федоров зазначив, що в Мелітополі вночі 6 листопада було гучно, а інформація щодо перебігу й наслідків події уточнюється.
"Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам", — написав він.
Нагадаємо, що окупанти в Мелітополі планують влаштувати судилище над адміністраторами українських Telegram-каналів "РІА — Мелітополь" і "Мелітополь — це Україна". Стало відомо, в чому їх звинувачують.
Також ми повідомляли, що, за словами Федорова, в Мелітополі окупанти проводять зачистку серед тих, хто не хоче воювати.
Додамо, що Мелітополь продовжує чинити опір тиску ворога. Так, партизани підірвали авто з окупантами-мародерами.
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