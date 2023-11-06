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В полночь во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы, — Федоров

6 ноября 2023 07:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В полночь во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы, — Федоров
Сильный взрыв за городом в ночное время. Фото: vinnitsa.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что раздавались громкие взрывы во временно оккупированном Мелитополе. По его словам, это произошло сегодня в полночь.

Об этом Иван Федоров написал в Telegram.

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Так, Федоров отметил, что в Мелитополе ночью 6 ноября было громко, а информация о ходе и последствиях события уточняется.

"В полночь в пока оккупированном Мелитополе было громко. Уточняем информацию, где больше всего не спалось оккупантам", — написал он.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала городского головы Мелитополя Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала городского головы Мелитополя Ивана Федорова

Напомним, что оккупанты в Мелитополе планируют устроить судилище над администраторами украинских Telegram-каналов "РИА — Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина". Стало известно, в чем их обвиняют.

Также мы сообщали, что, по словам Федорова, в Мелитополе оккупанты проводят зачистку среди тех, кто не хочет воевать.

Добавим, что Мелитополь продолжает сопротивляться давлению врага. Так, партизаны взорвали авто с оккупантами-мародерами.

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