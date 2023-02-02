Ракетний удар по Краматорську. Моторошні фото

Станом на ранок 2 лютого відомо щонайменьше про трьох загиблих

Вночі ніч з 1 на 2 лютого російські окупаційні війська обстріляли житловий будинок у Краматорську. Наразі відомо про трьох загиблих. Внаслідок удару зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.

Наслідки російської атаки зафіксували на фото Reuters.

Атака на Краматорськ

"Внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла трьох загиблих осіб та дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)", — повідомили у ДСНС.

Відомо, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину росії. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку, пишуть в поліції.

Фото: Reuters