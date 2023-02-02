Ракетний удар по Краматорську. Моторошні фото

Опубліковані фото жахливих наслідків ракетного удару по Краматорську
Вночі ніч з 1 на 2 лютого російські окупаційні війська обстріляли житловий будинок у Краматорську. Наразі відомо про трьох загиблих. Внаслідок удару зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.
Наслідки російської атаки зафіксували на фото Reuters.
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Атака на Краматорськ
"Внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла трьох загиблих осіб та дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)", — повідомили у ДСНС.
Відомо, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину росії. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку, пишуть в поліції.
Фото: Reuters