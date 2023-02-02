Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла

Понад 20 мешканців будинку поранені, кількох уже дістали з-під завалів

У ніч з 1 на 2 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по мирних мешканцях українських міст. Цього разу був обстріляний житловий будинок у Краматорську.

Про це повідомляють ДСНС та поліція Донецької області.

Чим обстріляли і що зруйнували

Відомо, що удар по Краматорську був завданий ракетою “Іскандер-К”.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних житлових будинків. Один із них зруйнований повністю.

Рятувальна операція

Під завалами зруйнованого будинку продовжують залишатися люди.

Усю ніч триває рятувальна операція, у якій задіяні як працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (до розбору завалів залучено близько 60 осіб), так і правоохоронці.

На місці ракетного удару працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи.

Загиблі, поранені і врятовані

Станом на першу годину ночі було відомо про трьох загиблих, тіла яких уже дістали з-під завалів.

Також вдалося врятувати двох мешканців будинку, яких витягли з руїн знищеної окупантами будівлі.

Усього поранених зараз нараховується два десятки.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по Краматорську близько 22:00 1 лютого.

За попередніми даними, йшлося про двох загиблих і вісьмох поранених.

Додамо, що 29 січня увечері окупанти атакували Харків. Ворожа ракета влучила у житловий будинок у Київському районі.

Згодом у соцмережах з'явилися фото будинку. З повідомлень дописувачів відомо, що пошкодження у будинку серйозні. Як мінімум половина будівлі знищена.

Окрім того, 29 січня окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж, є загиблі.

Також вранці 28 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Фото: ДСНС і поліція Донецької області