Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла

Нічний обстріл Краматорська: відомо уже про трьох загиблих
У ніч з 1 на 2 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по мирних мешканцях українських міст. Цього разу був обстріляний житловий будинок у Краматорську.
Про це повідомляють ДСНС та поліція Донецької області.
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Чим обстріляли і що зруйнували
Відомо, що удар по Краматорську був завданий ракетою “Іскандер-К”.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних житлових будинків. Один із них зруйнований повністю.
Рятувальна операція
Під завалами зруйнованого будинку продовжують залишатися люди.
Усю ніч триває рятувальна операція, у якій задіяні як працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (до розбору завалів залучено близько 60 осіб), так і правоохоронці.
На місці ракетного удару працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи.
Загиблі, поранені і врятовані
Станом на першу годину ночі було відомо про трьох загиблих, тіла яких уже дістали з-під завалів.
Також вдалося врятувати двох мешканців будинку, яких витягли з руїн знищеної окупантами будівлі.
Усього поранених зараз нараховується два десятки.
Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по Краматорську близько 22:00 1 лютого.
За попередніми даними, йшлося про двох загиблих і вісьмох поранених.
Додамо, що 29 січня увечері окупанти атакували Харків. Ворожа ракета влучила у житловий будинок у Київському районі.
Згодом у соцмережах з'явилися фото будинку. З повідомлень дописувачів відомо, що пошкодження у будинку серйозні. Як мінімум половина будівлі знищена.
Окрім того, 29 січня окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж, є загиблі.
Також вранці 28 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Фото: ДСНС і поліція Донецької області