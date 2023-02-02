Ракетный удар по Краматорску. Жуткие фото

Опубликованы фото ужасных последствий ракетного удара по Краматорску
Ночью с 1 на 2 февраля российские оккупационные войска обстреляли жилой дом в Краматорске. В результате удара разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также загорелись припаркованные рядом автомобили.
Последствия атаки зафиксировали на фото Reuters.
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Атака на Краматорск
"В результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела трех погибших и два человека спасены. Травмированы 18 человек (из них 8 человек госпитализированы)", — сообщили в ГСЧС.
Известно, что сейчас идет поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления россии. Правоохранители эвакуируют людей в местную школу, где развернут пункт убежища, пишут в полиции.
Фото: Reuters