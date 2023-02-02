Ракетный удар по Краматорску. Жуткие фото

По состоянию на утро 2 февраля известно по меньшей мере о троих погибших

Ночью с 1 на 2 февраля российские оккупационные войска обстреляли жилой дом в Краматорске. В результате удара разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также загорелись припаркованные рядом автомобили.

Последствия атаки зафиксировали на фото Reuters.

Атака на Краматорск

"В результате обстрела подразделениями ГСЧС деблокированы тела трех погибших и два человека спасены. Травмированы 18 человек (из них 8 человек госпитализированы)", — сообщили в ГСЧС.

Известно, что сейчас идет поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления россии. Правоохранители эвакуируют людей в местную школу, где развернут пункт убежища, пишут в полиции.

Фото: Reuters