Організували псевдореферендум: СБУ повідомила про підозру 27 "депутатам народної ради ЛНР"

Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині

Служба безпеки України повідомила про підозру 27 "депутат народної ради ЛНР". Вони організували псевдореферендум у Луганській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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СБУ системно викриває представників окупаційних адміністрацій, які причетні до організації незаконного референдуму у тимчасово захоплених районах сходу України.

У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради ЛНР" повідомлено про підозру. Їх звинувачують у злочинах проти України.

У вересні 2022 року вони проголосували за "закон про референдум щодо входження до складу росії на правах суб’єкта рф".

Після цього правопорушники закликали місцевих жителів до участі у псевдореферендумі.

"За даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється "депутат" декількох "скликань", який одночасно є очільником створеної агресором "федерації профспілок ЛНР". За вказівкою москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку "приєднання" регіону до складу росії", — йдеться у повідомленні.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних "виборчкомів" у захоплених містах Луганської області. До того ж вона особисто закликала цивільних взяти участь у псевдоголосуванні та віддати свій голос на користь кремля.

Правопорушникам повідомлено про підозру за статтями КК України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

"Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність колаборантів і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", — додали в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові. Йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.