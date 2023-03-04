Організували псевдореферендум: СБУ повідомила про підозру 27 "депутатам народної ради ЛНР"
Служба безпеки України повідомила про підозру 27 "депутат народної ради ЛНР". Вони організували псевдореферендум у Луганській області.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
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Деталі
СБУ системно викриває представників окупаційних адміністрацій, які причетні до організації незаконного референдуму у тимчасово захоплених районах сходу України.
У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради ЛНР" повідомлено про підозру. Їх звинувачують у злочинах проти України.
У вересні 2022 року вони проголосували за "закон про референдум щодо входження до складу росії на правах суб’єкта рф".
Після цього правопорушники закликали місцевих жителів до участі у псевдореферендумі.
"За даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється "депутат" декількох "скликань", який одночасно є очільником створеної агресором "федерації профспілок ЛНР". За вказівкою москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку "приєднання" регіону до складу росії", — йдеться у повідомленні.
Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних "виборчкомів" у захоплених містах Луганської області. До того ж вона особисто закликала цивільних взяти участь у псевдоголосуванні та віддати свій голос на користь кремля.
Правопорушникам повідомлено про підозру за статтями КК України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
"Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність колаборантів і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", — додали в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові. Йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.