Организовали псевдореферендум: СБУ сообщила о подозрении 27 "депутатам народного совета ЛНР"

Всего СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 27 "депутат народного совета ЛНР". Они организовали псевдореферендум в Луганской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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СБУ системно разоблачает представителей оккупационных администраций, причастных к организации незаконного референдума во временно захваченных районах востока Украины.

В результате следственных действий 27 "депутатам народного совета ЛНР" сообщено о подозрении. Их обвиняют в преступлениях против Украины.

В сентябре 2022 года они проголосовали за "закон о референдуме по вхождению в состав россии на правах субъекта рф".

После этого правонарушители призвали местных жителей к участию в псевдореферендуме.

"По данным следствия, в коллаборационной деятельности подозревается "депутат" нескольких "созывов", который одновременно является главой созданной агрессором "федерации профсоюзов ЛНР". По указанию москвы он обязывал глав профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" региона в состав россии", — говорится в сообщении.

Еще одна злоумышленница координировала работу незаконных "избиркомов" в захваченных городах Луганской области. К тому же она лично призвала гражданских принять участие в псевдоголосовании и отдать свой голос в пользу кремля.

Правонарушителям сообщено о подозрении по статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"В целом СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области. В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной части востока Украины. Служба безопасности задокументировала преступную деятельность коллаборантов и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против нашего государства", — добавили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности помешала российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации двух действующих украинских атомных электростанций, разрабатывавшейся в Харькове. Речь идет о материалах Запорожской и Южноукраинской АЭС, имеющих стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.