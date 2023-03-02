Виправдовувала дії російських військових: повідомлено про підозру співробітниці СБУ
Повідомлено про підозру співробітниці СБУ, яка виправдовувала дії російських військових. Жінка не дотрималась присяги на вірність державі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Співробітниця СБУ підтримувала окупантів в умовах повномасштабної війни росії проти України.
Вона заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС. Жінка назвала ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі "постановкою".
"Наразі їй повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч.3 ст. 436-2 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Сумській області до 10 років позбавлення волі засуджено російського військовослужбовця. Окупант погрожував зброєю та відбирав цінні речі у мирних українців.
Також ми писали, що за матеріалами Служби безпеки України винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського миру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додамо, двом громадянам України повідомили про підозру у пособництві рф. Вони здійснювали незаконне обготівковування коштів, кредитування та надання послуг так званих "перестановок" коштів.