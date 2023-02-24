"Основа нашої стійкості — люди": Залужний в річницю війни подякував українцям
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну подякував українцям за стійкість та жагу захищати нашу країну.
Про це Залужний написав у своєму Facebook.
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"Основа нашої стійкості — ЛЮДИ. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", — йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ також нагадав, що жорстока війна рф проти України триває вже дев'ять років. Також він зазначив, що за ці довгі роки українці стали міцнішими за сталь.
"За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі", — додає Залужний.
Він подякував всім українцям, які роблять все для того, аби звільнити нашу країну від кровожерливих загарбників. Залужний згадав й полеглих Героїв, які поклали життя за волю України.
"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, — повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить — доземний уклін. Усім полеглим за свободу — Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадував, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.