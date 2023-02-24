"Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев

Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что жестокая война россии против Украины длится уже девять лет

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину поблагодарил украинцев за стойкость и жажду защищать нашу страну.

Об этом Залужный написал в своем Facebook.

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"Основа нашей стойкости — ЛЮДИ. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной непровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем только можно помочь", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что жестокая война россии против Украины длится уже девять лет. Также он отметил, что за эти долгие годы украинцы стали крепче стали.

"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали", — добавляет Залужный.

Он поблагодарил всех украинцев, которые делают все для того, чтобы освободить нашу страну от кровожадных захватчиков. Залужный вспомнил и павших Героев, уложивших жизнь за свободу Украины.

"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, — уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит — доземный поклон. Всем павшим за свободу — Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И победим", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминал, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.