Генерал Віктор Ягун про загибель Владлена Татарського

Загиблий "воєнкор" міг поплатитися за те, що наговорив зайвого

Українські спецслужби непричетні до смерті так званого "воєнкора" Владлена Татарського, який загинув 2 квітня унаслідок вибуху у санкт-петербурзькому кафе, що належить Євгену Пригожину.

Таку думку висловив у ексклюзивному коментарі Новини.LIVE військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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"Це точно не ми, бо нам це не вигідно. Він стільки користі приніс Україні останнім часом, так багато правди почав казати, що ми навпаки тішилися", — сказав експерт.

Віктор Ягун зазначає, що Владлен Татарський був не єдиним російським пропагандистом, який почав озвучувати речі, неприємні для кремля.

Віктор Ягун. Фото: Апостроф

"Взагалі всі ці так звані "воєнкори" реально збудилися і наговорили багато дуже цікавих речей, почали нарешті казати правду. І зрозуміло, що декому з російської влади це зовсім не подобається. Тому це така справа: ліквідували — ну і ліквідували, бог з ним", — резюмував Ягун.

Про що писав Владлен Татарський

Нагадаємо, "воєнкор" Владлен Татарський (справжнє ім’я – Максим Фомін) народився у 1982 році у Макіівці (Донецька область). У 2011 році його було засуджено за пограбування банку до ув’язнення у колонії у Горлівці. Однак у 2014 році Фомін втік з в’язниці і приєднався до так званого "ополчення" сепаратистів. Згодом він переїхав до Москви і розпочав кар’єру "воєнкора" під псевдонімом Владлен Татарський.

Українській авдиторії Татарський відомий насамперед своїм коментарем з Георгіївського залу у Кремлі у день підписання путіним анексії тимчасово окупованих територій України. "Усіх переможемо, усіх повбиваємо, усіх, кого треба, пограбуємо! Усе буде, як ми любимо!" — тріумфував пропагандист.

Також менше ніж за місяць до своєї загибелі Владлен Татарський проговорився про присутність російських військових на Донбасі у 2014 – 2021 році, яку так довго заперечував Кремль.

"Давно вже ні для кого не таємниця, що з початку формування Корпусів НМ ЛДНР (жовтень 2014 р.) щороку до республік приїздили "радники", які займали командні посади від батальйонного рівня і вище. Тисячі російських офіцерів пройшли через Донбас, але 99% з них займалися чим завгодно, тільки не здобуванням бойового досвіду", — обурився "воєнкор" у своєму телеграм-каналі 12 березня.