Генерал Виктор Ягун о гибели Владлена Татарского

Погибший "военкор" мог поплатиться за то, что наговорил лишнего

Украинские спецслужбы непричастны к смерти так называемого "военкора" Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в принадлежащем Евгению Пригожину кафе в Санкт-Петербурге.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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"Это точно не мы, потому что нам это не выгодно. Он столько пользы принес Украине в последнее время, так много правды начал говорить, что мы наоборот радовались", — сказал эксперт.

Виктор Ягун отмечает, что Владлен Татарский был не единственным российским пропагандистом, который начал озвучивать вещи, неприятные для кремля.

Виктор Ягун. Фото: Апостроф

"Вообще все эти так называемые "военкоры" реально возбудились и наговорили много очень интересных вещей, начали наконец-то говорить правду. И понятно, что кое-кому из российских властей это совсем не нравится. Поэтому это дело такое: ликвидировали — ну и ликвидировали, бог с ним", — резюмировал Ягун.

О чем писал Владлен Татарский

Напомним, "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) родился в 1982 году в Макеевке (Донецкая область). В 2011 году он был приговорен за ограбление банка к заключению в колонии в Горловке. Однако в 2014 году Фомин сбежал из тюрьмы и присоединился к так называемому "ополчению" сепаратистов. Впоследствии он переехал в Москву и начал карьеру "военкора" под псевдонимом Владлен Татарский.

Украинской аудитории Татарский известен прежде всего своим комментарием из Георгиевского зала в Кремле в день подписания путиным аннексии временно оккупированных территорий Украины. "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим! Все будет, как мы любим!" — торжествовал пропагандист.

Кроме того, менее чем за месяц до своей гибели Владлен Татарский проговорился о присутствии российских военных на Донбассе в 2014 — 2021 году, которое так долго отрицал Кремль.

"Давно уже ни для кого не секрет, что с начала формирования Корпусов НМ ЛДНР (октябрь 2014 г.) каждый год в республики приезжали "советники", которые занимали командные должности от батальонного уровня и выше. Тысячи российских офицеров прошли через Донбасс, но 99% из них занимались чем угодно, но только не приобретением боевого опыта", — возмутился "военкор" в своем телеграм-канале 12 марта.