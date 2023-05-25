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Остін розповів, про яку допомогу для України говоритимуть на "Рамштайні"

25 травня 2023 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Остін розповів, про яку допомогу для України говоритимуть на "Рамштайні"
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Heiko Becker/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава Пентагону Ллойд Остін назвав головну тему, яку обговорять на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники поговорять про захист неба.

Про це Ллойд Остін сказав перед засіданням "Рамштайну".

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"Весь світ зараз бачить і розуміє наш вклад. Ви бачите, що Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, що становить загрозу для мирних жителів України", — сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що завдяки найсучаснішим системам ППО, Україна має успіх у відбитті ракетних атак.

"Україна зараз може стовідсотково збивати ворожі ракети. І ми бачимо це в реальності. Тому зараз ми переглядатимемо те, що Україні треба для того, аби захистити своє небо. І тому зараз фокус буде на безпеці неба України", — заявив Остін.

Він також розповів, що на зустрічі "Рамштайн" обговорять пришвидшення виробництва необхідного обладнання для України. 

"Так, ми будемо вглиблюватися в деталі і ми будемо продовжувати шукати креативних способів, аби збільшувати індустріальну потужність. Ми продовжимо боротися за верховенство права для того, щоб Україна зберегла свій суверенітет. І ми будемо непохитні стільки, скільки цього буде потрібно", — додав Остін.

Нагадаємо, вчора, 24 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову із американським колегою Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств двох країн обговорили майбутній "Рамштайн".

Також ми писали, що країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків. А також тисячі одиниць іншої бойової техніки та боєприпасів.

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