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Остін на засіданні коаліції "Рамштайн" назвав загальну суму допомоги НАТО Україні

21 квітня 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Остін на засіданні коаліції "Рамштайн" назвав загальну суму допомоги НАТО Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters/Heiko Becker
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Північноатлантичний альянс надав Україні за час повномасштабної війни допомогу розміром 55 мільярдів доларів США. Україна прогресує, і Захід пишається цим прогресом воюючої країни.

Про це міністр оборони Сполучених Штатів Америки заявив під час виступу на засіданні контрактної групи на військовій базі Рамштайн в Німеччині.

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НАТО допомагає Україні

На черговому засіданні коаліції "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін назвав суму західної допомоги Україні.

За його словами, з 24 лютого 2022 року до сьогодні Україна отримала від НАТО допомогу на загальну суму 55 млрд доларів США.

Прогрес, яким пишається Остін

Очільник Пентагону заявив, що Україна за цей час здійснила неймовірний прогрес.

"Я пишаюся тим прогресом, якого ми досягли разом", — наголосив міністр оборони Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, військовий аналітик полковник Петро Черник зазначив, що надання Україні артилерійських боєприпасів та засобів ППО стане предметом обговорення під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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