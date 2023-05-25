Остин рассказал, о какой помощи для Украины будут говорить на "Рамштайне"

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Heiko Becker/File Photo

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал главную тему, которую обсудят на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участники поговорят о защите неба.

Об этом Ллойд Остин сказал перед заседанием "Рамштайна".

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"Весь мир сейчас видит и понимает наш вклад. Вы видите, что Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины", — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что благодаря самым современным системам ПВО Украина имеет успех в отражении ракетных атак.

"Украина сейчас может стопроцентно сбивать вражеские ракеты. И мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине надо для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины", — заявил Остин.

Он также рассказал, что на встрече "Рамштайн" обсудят ускорение производства необходимого оборудования для Украины.

"Да, мы будем углубляться в детали и мы будем продолжать искать креативные способы, чтобы увеличивать индустриальную мощность. Мы продолжим бороться за верховенство права для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. И мы будем непоколебимы столько, сколько этого потребуется", — добавил Остин.

Напомним, вчера, 24 мая, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Руководители оборонных ведомств двух стран обсудили будущий "Рамштайн".

Также мы писали, что страны-участники Контактной группы по обороне Украины предоставили Вооруженным силам Украины более 230 танков. А также тысячи единиц боевой техники и боеприпасов.