Остін заявив, що мета країн НАТО — привести Україну до членства

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: скриншот з відео

Метою країн-членів Північноатлантичного Альянсу є те, аби в певний момент прийняти Україну. Очільник Кремля Володимир Путін дуже не хотів би цього, а Україна має всі шанси на перемогу у війні.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час виступу в Сенаті.

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Членство України в НАТО

Сенатор США Томмі Тюбервіль запитав в очільника Пентагону, чи вступить Україна в НАТО.

"Якби ви були Росією, чи хотіли б ви цього? Я просто запитую. Я маю на увазі, що ми зараз граємо в ігри з Росією. Я просто хочу зрозуміти, чому ми це робимо", — сказав Остін.

Він зазначив, що на місці Росія не хотів би вступу України до Альянсу, аналогічно було зі Швецією та Фінляндією — однак вони вступили.

Голова міноборони США пояснив, що це сталося, тому що Путін вторгся до свого сусіда без провокації та без будь-якого виправдання.

"І ось чому ми хочемо, ось чому ми там, де ми є. І замість того, щоб покращити ситуацію для себе, він розширив НАТО, що, очевидно, створило для нього гірші умови", — наголосив Остін.

Він додав, що Україна має всі шанси на перемогу і може залишитися суверенною, незалежною й демократичною країною. На його думку, українці можуть "захистити свою суверенну територію та стримати агресію".

Раніше спікер Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що вступ України в НАТО залежить від завершення війни. Разом з тим процес вступу рухається навіть зараз.

За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, саміт НАТО не пов'язаний із запрошенням вступити в Альянс.