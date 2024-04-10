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Остин заявил, что цель стран НАТО — привести Украину к членству

10 апреля 2024 12:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Остин заявил, что цель стран НАТО — привести Украину к членству
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Цель стран-членов Североатлантического Альянса состоит в том, чтобы в определенный момент принять Украину. Глава Кремля Владимир Путин очень не хотел бы этого, а в Украины есть все шансы на победу в войне.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время выступления в Сенате.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Членство Украины в НАТО

Сенатор США Томми Тюбервиль спросил у главы Пентагона, вступит ли Украина в НАТО.

"Если бы вы были Россией, хотели бы вы этого? Я просто спрашиваю. Я имею в виду, что мы сейчас играем в игры с Россией. Я просто хочу понять, почему мы это делаем", — сказал Остин.

Он отметил, что на месте России не хотел бы вступления Украины в Альянс, аналогично было со Швецией и Финляндией — однако они вступили.

Глава минобороны США объяснил, что это произошло, потому что Путин вторгся к своему соседу без провокации и без всякого оправдания.

"И вот почему мы хотим, вот почему мы там, где мы являемся. И вместо того, чтобы улучшить ситуацию для себя, он расширил НАТО, что, очевидно, создало для него худшие условия", — подчеркнул Остин.

Он добавил, что у Украины есть все шансы на победу и она может остаться суверенной, независимой и демократической страной. По его мнению, украинцы могут "защитить свою суверенную территорию и сдержать агрессию".

Ранее спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от завершения войны. Вместе с тем процесс вступления идет даже сейчас.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, саммит НАТО не связан с приглашением вступить в Альянс.

США
НАТО
Пентагон
Ллойд Остин
война в Украине

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