Над Севастополем підняли український прапор

У тимчасово окупованому Севастополі встановили український прапор
У річницю початку російської широкомасштабної агресії проти України в тимчасово окупованому Севастополі встановили український прапор.
Про це повідомляє телеграм-канал "Кримські партизани".
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Прапор було встановлено на арках Графської пристані Севастополя.
"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" — йдеться у підписі до світлини, опублікованої телеграм-каналом.
Раніше, 23 лютого надійшло повідомлення про підрив залізниці поблизу села Поштове, що неподалік Сімферополя. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізничного полотна, що призвело до зупинки руху поїздів.
Того ж дня стало відомо, що завдяки допомозі партизанів ЗСУ зуміли знищити російський склад боєприпасів у Запорізькій області.
Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов озвучив умови, за яких російські окупанти зможуть повністю відновити Кримський міст.