Над Севастополем підняли український прапор

Прапор встановлений на арках Графської пристані Севастополя

У річницю початку російської широкомасштабної агресії проти України в тимчасово окупованому Севастополі встановили український прапор.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримські партизани".

Прапор було встановлено на арках Графської пристані Севастополя.

"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" — йдеться у підписі до світлини, опублікованої телеграм-каналом.

Раніше, 23 лютого надійшло повідомлення про підрив залізниці поблизу села Поштове, що неподалік Сімферополя. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізничного полотна, що призвело до зупинки руху поїздів.

Того ж дня стало відомо, що завдяки допомозі партизанів ЗСУ зуміли знищити російський склад боєприпасів у Запорізькій області.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов озвучив умови, за яких російські окупанти зможуть повністю відновити Кримський міст.