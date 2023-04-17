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"Отложи деньги на репарации": украинские партизаны терроризируют окупантов надписями на рублях

17 апреля 2023 13:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Отложи деньги на репарации": украинские партизаны терроризируют окупантов надписями на рублях
Деньги с проукраинскими надписями. Фото: "Риа-Мелитополь"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские партизаны будут напоминать оккупантам, чей Крым, кто победит в войне и кому нужно готовиться к репарациям. Для этого на российские деньги, которые используются на захваченных территориях Украины, наносят соответствующие надписи.

Об этом сообщило мелитопольское издание "Риа-Мелитополь".

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Партизаны напоминают оккупантам

Украинские патриоты из партизанской организации "Жовта стрічка" решили оригинальным способом напомнить россиянам, что они на оккупированных территориях не навсегда.

Для этого они начали делать на российских рублях, обращающихся на захваченных территориях украинских областей, проукраинские надписи.

Патриотические надписи на русских деньгах
Патриотические надписи на российских деньгах
Фото: "Риа-Мелитополь"
Патриотические надписи на российских рублях
Патриотические надписи на российских рублях
Фото: "Риа-Мелитополь"
Проукраинские надписи на российских рублях
Проукраинские надписи на российских рублях
Фото: "Риа-Мелитополь"

Крым это Украина, а дальше — репарации

На банкнотах, фото которых были обнародованы в сети, россиянам напоминают, что Крым — часть Украины, Россия проигрывает войну, а россияне должны готовить деньги для репараций.

Партизаны заверили, что купюры с такими надписями будут распространяться на всех оккупированных территориях.

Проукраинские надписи на русских деньгах
Проукраинские надписи на русских деньгах
Фото: "Риа-Мелитополь"
Партизаны ведут пропаганду на российских банкнотах
Партизаны ведут пропаганду на российских банкнотах
Фото: "Риа-Мелитополь"
Партизаны ведут пропаганду на российских купюрах
Партизаны ведут пропаганду на российских банкнотах
Фото: "Риа-Мелитополь"

Напомним, что к годовщине вторжения во временно оккупированном Севастополе партизаны установили украинский флаг.

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