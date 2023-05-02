Штраф за ухилення від мобілізації — юрист пояснив, як оскаржити

Штраф за ухилення від мобілізації. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. За ухилення від призову передбачені штрафи. Проте бувають випадки, коли людина не згодна з таким рішенням.

Юрист Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі розповів, як правильно діяти та оскаржувати штраф за ухилення від мобілізації.

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Як пояснює правознавець, якщо особа, якій виписали штраф за ухилення, вважає, що таке рішення несправедливе та неправомірне, вона може та має право його оскаржити.

Кравець навів приклад, коли до нього звернувся військовозобов'язаний, який виявив в додатку "Дія" відкрите виконавче провадження у зв'язку зі стягненням штрафу за ст. 210 п. 1 КУпАП "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За словами чоловіка, він не отримував повісток, хоч і живе за своєю адресою реєстрації.

Фахівець підкреслив, що повістка вважається врученою, якщо військовозобов'язаний поставив на документі свій підпис. Або якщо вручення повістки було через адміністрацію підприємства, коли керівнику вручають відповідні повістки його співробітникам.

"Якщо вам повістка ніде не вручалася, ви ніде не розписувалися, то відповідно у вас є всі підстави для оскарження таких штрафів. Я радив би його оскаржити у разі, якщо ви його отримали, для того, щоб надалі цей штраф не переріс вже у кримінальне провадження", — наголосив юрист.

Він додав, що на оскарження штрафу військовозобов'язаний має лише 10 днів.

А ось за ігнорування отриманого порядку денного в період воєнного часу в Україні передбачено не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Але при порушенні процедури вручення повісток відмова від їх отримання не буде ухиленням від мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов повістка вважається врученою та чи можуть її підписати родичі військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, чим оповіщення відрізняється від повістки, у яких випадках вручають цей документ та чи має він юридичну силу.