Штраф за уклонение от мобилизации — юрист объяснил, как обжаловать

Штраф за уклонение от мобилизации. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. За уклонение от призыва предусмотрены штрафы. Однако бывают случаи, когда человек не согласен с таким решением.

Юрист Ростислав Кравец на своем YouTube-канале рассказал, как правильно действовать и обжаловать штраф за уклонение от мобилизации.

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Как объясняет правовед, если лицо, которому выписали штраф за уклонение, считает, что такое решение несправедливо и неправомерно, то может и имеет право его обжаловать.

Кравец привел пример, когда к нему обратился военнообязанный, обнаруживший в приложении "Дія" открытое исполнительное производство в связи с взысканием штрафа по ст. 210 п. 1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам мужчины, он не получал повесток, хоть и живет по своему адресу регистрации.

Специалист подчеркнул, что повестка считается врученной, если военнообязанный поставил на документе свою подпись. Или, если вручение повестки было через администрацию предприятия, когда руководителю вручают соответствующие повестки его сотрудникам.

"Если вам повестка нигде не вручалась, вы нигде не расписывались, то соответственно у вас есть все основания для обжалования таких штрафов. Я советовал бы его обжаловать в случае, если вы его получили, для того чтобы далее этот штраф не перерос уже в уголовное производства", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что на обжалование штрафа военнообязанный имеет всего 10 дней.

А вот за игнорирование полученной повестки дня в период военного времени в Украине предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Но при нарушении процедуры вручения повесток отказ от их получения не будет уклонением от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, мы писали, при каких условиях повестка считается врученной и могут ли ее подписать родственники военнообязанного.

Также мы рассказывали, чем уведомление отличается от повестки , в каких случаях вручают этот документ и имеет ли он юридическую силу.