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Озвучено кількість непридатної зброї, яку роздають мобілізованим росіянам

19 квітня 2023 13:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Експерт озвучив рівень екіпірування російських мобілізованих
Мобілізовані росіяни під час осінньої кампанії по мобілізації. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Військове керівництво російської армії не здатне налагодити нормальний процес екіпірування мобілізованого особового складу. У результаті солдати, яких призвали до збройних сил РФ, не мають ані нормальної зброї, ані засобів особистого захисту.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Є відео з-під Авдіївки, де окупанти скаржаться, що цілій роті не видали саперні лопатки, які на війні іноді мають більшу вагу, ніж автомати. І тут, виявляється, що 30% стрілецької зброї, яку видають "частково мобілізованим", у технічно несправному стані", — сказав Снєгирьов.

До того, додав він, у мобілізованих окупантів взагалі немає аптечок та бронежилетів. 

"Йдеться про фактично "м’ясні призови": одноразових солдатів, яких кинуть на передову і час перебування їх в окопах буде  максимум 2-3 дні", — зазначив Снєгирьов.

Як у РФ відбувається мобілізація

Російська Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки. За неявку після отримання електронної повістки, чоловікам закриватимуть виїзд із країни.

Законопроєкт про електронні повістки, який надає їм юридичну силу нарівні з паперовими повістками, був схвалений Радою Федерації з одним голосом проти. Раніше Держдума схвалила законопроєкт в екстреному порядку в другому і третьому читаннях з єдиним рішенням 394 осіб і одним, що утримався.
 

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