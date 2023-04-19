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Озвучено количество непригодного оружия, которое раздают мобилизованным россиянам

19 апреля 2023 13:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт озвучил уровень экипировки российских мобилизованных
Мобилизованные россияне во время осенней кампании по мобилизации. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Военное руководство российской армии не способно наладить нормальный процесс экипировки мобилизованного личного состава. В результате солдаты, призываемые вооруженными силами РФ, не имеют ни нормального оружия, ни средств личной защиты.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.

"Есть видео из-под Авдеевки, где оккупанты жалуются, что целой роте не выдали саперные лопатки, которые на войне иногда имеют больший вес, чем автоматы. И здесь, оказывается, что 30% стрелкового оружия, которое выдают "частично мобилизованным", у них в технически неисправном состоянии", — сказал Снегирев.

Более того, добавил он, у мобилизованных оккупантов вообще нет аптечек и бронежилетов.

"Речь идет о фактически "мясных призывах": одноразовых солдат, которых бросят на передовую и время пребывания их в окопах будет максимум 2-3 дня", — отметил Снегирев.

Как в РФ происходит мобилизация

Российская Госдума приняла законопроект об электронных повестках. За неявку после получения электронной повестки мужчинам будут закрывать выезд из страны.

Законопроект об электронных повестках, придающий им юридическую силу наравне с бумажными повестками, был одобрен Советом Федерации с одним голосом против. Ранее Госдума одобрила законопроект в экстренном порядке во втором и третьем чтениях с единственным решением 394 человек и воздержавшимся одним.

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