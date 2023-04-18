Російські неонацисти могли бути причетні до жорстокої страти українського полоненого

Солдати спецпідрозділу російської армії. Фото: РосЗМІ

До жорстокої страти українського військовополоненого, запис якої днями було оприлюднено в соцмережах, може бути причетна диверсійно-розвідувальна група "Русич". Її організатором є російський неонацист Олексій Мільчаков.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Є інформація про те, що до цього злочину, можливо, причетна розвідувально-диверсійна група "Русич" російського неофашиста Мільчакова", — сказав Снєгирьов.

За його словами, декілька років тому ДРГ "Русич" була виведена з окупованої території Луганської області на територію РФ.

"Проте наразі є інформація, що "Русич" знову бере участь у складі російських окупаційних військ", — зазначив військовий експерт.

У контексті цього Снєгирьов нагадав, що Мільчаков і його карателі "прославилися" позасудовими стратами українських військовослужбовців ще в 2014 року.

"Тоді під містом Щастя в засідку потрапила колона ЗСУ. Й аналогічно на відео було задокументовано факт жорстокого фізичного знищення українських військовослужбовців. Очевидно, йдеться саме про цей підрозділ", — не виключив військовий аналітик.

На переконання Снєгирьова, це останнє відео опубліковано не випадково. У будь-якому разі публікація подібних відео — це елементи інформаційних операцій проти військовослужбовців ЗСУ.

"Йдеться про психологічний тиск як на самих військовослужбовців, так і на членів їхніх сімей. Це залякування, елемент демонстративного терору. І, відповідно, бравада перед своїми негідниками, такими ж людьми, які задіяні в кривавому злочині", — сказав Снєгирьов.

Що сталося з українським полоненим

У мережі з'явилось відео, як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала жорстоке відео із вбивством українського військовополоненого. Вона наголосила, що російські воєнні злочинці неодмінно будуть відповідати за цей злочин.

